Corinthians: Recuperação judicial pauta reunião extraordinária do Conselho

Do UOL, em São Paulo

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, convocou uma reunião extraordinária para debater assuntos que têm incomodado membros do órgão máximo da instituição.

O que aconteceu

A reunião foi marcada para o dia 7 de outubro, às 19h (de Brasília), para debater pontos que têm causado desconforto entre a diretoria do clube e parte dos conselheiros. O UOL teve acesso ao documento enviado aos conselheiros.

Dentre as pautas, Tuma destaca a hipótese de uma ação cautelar, que era preparada pelo clube para suspender cobranças ao clube na Justiça por 60 dias.

O assunto circula nos corredores do Parque São Jorge e preocupa importantes grupos políticos, que chegaram a se manifestar contrários a essa possibilidade.

A reportagem ouviu conselheiros que temem que esse tipo de medida possa anteceder ações de recuperação judicial e extrajudicial, cenários que poderiam prejudicar ainda mais o clube financeiramente.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, negou a possibilidade de recuperação judicial. O clube alega a capacidade de arrecadação para negar essa possibilidade.

Veja a pauta da reunião do CD