CBG anuncia novo patrocinador para CTs e Mundial de Ginástica Rítmica

A Confederação Brasileira de Ginástica anunciou a parceria com a Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A mineradora apoiará os 29 Centros de Treinamento espalhados pelo Brasil e também será patrocinadora do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, em agosto de 2025, no Rio de Janeiro.

"Com o apoio da Vale, vamos realizar um projeto bem estruturado para democratizar a prática da ginástica e formar as novas gerações de atletas", disse Ricardo Resende, diretor-geral da CBG.

Os CTs de ginástica têm acesso gratuito a diversas modalidades para três mil crianças entre 5 a 10 anos. Nove integrantes da seleção brasileira, incluindo a medalhista olímpica Julia Soares começaram suas trajetórias em projetos sociais da confederação.

O anúncio da parceria aconteceu durante a COB Expo, com a presença do medalhista olímpico Arthur Nory e com Nicole Pircio, da seleção brasileira de conjunto da Ginástica Rítmica. Ambos os atletas realizaram uma aula especial com alunos do Centro de Treinamento de Pindamonhangaba.

Fernanda Firgerl, gerente da Fundação Vale, reforça o compromisso da empresa com o esporte como ferramenta de transformação social. "A parceria com a CBG é uma oportunidade para levar para jovens e crianças valores como ética, disciplina e cooperação, garantir o acesso ao esporte de forma inclusiva e mudar vidas".