Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Internacional: veja onde assistir

Red Bull Bragantino e Internacional entram em campo hoje (25), às 19h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Internacional é o 8º colocado do Brasileirão, com 42 pontos. Já o Red Bull Bragantino está na 12ª colocação, com 32 pontos.

Embalado, o Colorado venceu cinco das últimas seis partidas. Na rodada anterior, os comandados de Roger Machado venceram o São Paulo, fora de casa, por 3 a 1.

Por outro lado, o Red Bull Bragantino venceu apenas uma das últimas 11 partidas no Brasileirão. O Massa Bruta foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 0 no fim de semana.

Red Bull Bragantino x Internacional -- Campeonato Brasileiro