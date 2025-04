Sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil: veja potes e onde assistir

A CBF realiza na tarde de hoje, a partir das 15h (de Brasília), o sorteio dos 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil.

O sorteio será transmitido ao vivo na CBF TV e pelo canal do UOL Esporte no YouTube. O evento será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

São 32 times na disputa, sendo que 12 entram direto nesta fase. Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, Paysandu, Santos e São Paulo já estavam classificando diretamente e não precisaram disputar as duas primeiras rodadas.

Os clubes foram divididos em dois potes, e equipes no mesmo grupo não podem se enfrentar. Isso significa que Flamengo e Palmeiras, por exemplo, não podem se encarar nesta fase por estarem no agrupamento principal. A definição dos potes foi feita com base no ranking nacional de clubes do início de 2025.

Os jogos de ida da terceira fase estão previstos para a semana do dia 30 de abril e os de volta, para a data base de 21 de maio. O campeonato seguirá até novembro.

Veja os potes

Pote 1

Athletico-PR

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Santos

São Paulo

Vasco

Pote 2