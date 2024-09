Torcedor do Corinthians se infiltra em setor do Fortaleza e gera confusão

Do UOL, em São Paulo (SP)

Um torcedor do Corinthians se infiltrou no setor do Fortaleza e gerou confusão na Neo Química Arena.

O que aconteceu

Um corinthiano foi identificado pela torcida do Fortaleza e acabou expulso pela Polícia Militar.

O torcedor do Corinthians trocou socos com os visitantes antes de ser retirado do estádio.

Ele deixou a arena sem camisa e foi possível notar uma tatuagem da Camisa 12, uma das organizadas do Timão.

A Neo Química Arena recebeu 44.680 pessoas. O Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 0 e avançou para as semifinais da Sul-Americana.