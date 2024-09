Onde vai passar São Paulo x Botafogo? Como assistir ao vivo com imagens

São Paulo e Botafogo se enfrentam hoje (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O primeiro confronto terminou com empate sem gols no Nilton Santos. Quem vencer no tempo normal avança às semifinais. Nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.

O Tricolor poupou seus titulares no fim de semana pensando no jogo decisivo de hoje. A equipe de Luis Zubeldía foi derrotada pelo Internacional por 3 a 1, em jogo válido pelo Brasileirão.

O Glorioso somou mais uma vitória nos pontos corridos. Líder da competição nacional, o Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.

