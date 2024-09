Jorge Jesus revela que Neymar pode voltar a jogar somente em 2025

O técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, revelou nesta terça-feira em coletiva de imprensa que Neymar Júnior ainda não está apto para voltar a atuar pelo clube saudita e talvez retorne aos gramados somente em 2025. O brasileiro se recupera de uma grave lesão no joelho, que sofreu há quase um ano no jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

No duelo pela Seleção, Neymar rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior e teve que passar por uma cirurgia na região. Após quase um ano e meio de sua chegada ao Al-Hilal, Neymar só realizou cinco partidas pelo clube.

O camisa 10 voltou a treinar em julho deste ano. Porém, falhou nos últimos testes físicos, segundo a imprensa saudita, e Jorge Jesus afirmou que ele não tem uma data certa de retorno.

"Neymar é um jogador importante para o Al-Hilal e para a liga saudita em geral. Eu não posso, no entanto, especificar uma data de retorno para ele. Reavaliaremos a situação em janeiro", disse o treinador português.

Por conta da lesão, Neymar não foi inscrito pelo clube na Liga Saudita, já que a competição apresenta um limite de oito atletas estrangeiros acima dos 21 anos registrados. Assim, ele só poderia retornar em janeiro de 2025, quando a liga possibilita as alterações no elenco.

No momento, o Al-Hilal conta com os seguintes jogadores de fora do país: Yassine Bounou, João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Aleksandar Mitrovic e Renan Lodi.

Outro brasileiro que compõe o elenco é o centroavante Marcos Leonardo, revelado no Santos, mas ele não entra na contagem por ter 21 anos, idade limite para não preencher vaga de estrangeiro.

Porém, caso esteja em condições de jogo antes, Neymar pode atuar em partidas da Liga dos Campeões da Ásia, que não conta com limite de estrangeiros em suas regras.