Corinthians: 'Depay ainda está se poupando, está longe dos 100%', diz Samir

O atacante holandês Memphis Depay ainda está longe de sua condição física ideal, informou o colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

Segundo Samir, Memphis está com no máximo 70% do que pode entregar fisicamente. Ontem, na Neo Química Arena, Depay entrou em campo pela segunda vez com a camisa do Corinthians, que eliminou Fortaleza e avançou à semifinal da Sul-Americana.

Em relação ao Memphis Depay, deu para perceber ontem que ele está se poupando em vários lances, é um jogador que está longe de estar 100% fisicamente. Eu vi até uns torcedores reclamando de displicência, mas eu já não acho que seja isso. Ele está sendo inteligente, se ele der uma forçada, vai acabar lesionando, até porque ele tem um histórico de lesões.

É um jogador que não dá para falar em porcentagem, eu converso com as fontes lá no Corinthians, não existe esse tipo de porcentagem, mas se a gente insiste, eles falam em 60%, 70% fisicamente. Então, o Memphis está distante ainda da sua melhor condição física e está jogando com sabedoria os minutos que joga. Samir Carvalho

