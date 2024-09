Coronado vê 'encorpada' do Corinthians: 'Trabalhando para caramba'

O meia Igor Coronado, autor de um dos três gols do Corinthians na vitória sobre o Fortaleza, exaltou a classificação à semifinal da Sul-Americana e vê o elenco alvinegro "encorpado". Ele falou à ESPN após o 3 a 0 na Neo Química Arena.

O que ele disse?

Reviravolta. "A gente está tentando mudar nossa situação e vem trabalhando pra caramba. O time deu uma encorpada nas últimas duas ou três semanas."

Adversário atacado. "É buscar a vitória a cada jogo, sabíamos da mentalidade: tínhamos que entrar em campo e atacar. Se esperássemos eles atacarem, seria difícil. O 1° tempo foi muito trancado, mas saímos vitoriosos".

Romero também fala

O paraguaio Ángel Romero também abordou à emissora a importância da classificação alvinegra com vitória diante de seu torcedor.