Com Thiago Silva, Fluminense chega a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG; veja time provável

Nesta terça-feira, a delegação do Fluminense desembarcou em Belo Horizonte para o duelo diante do Atlético-MG, pela volta das quartas de final da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília) de quarta-feira na Arena MRV e o Tricolor das Laranjeiras pode contar com o retorno de Thiago Silva.

O experiente zagueiro se recuperou de uma contusão no calcanhar sofrida no confronto da semana passada contra o próprio Galo, em que o Tricolor carioca venceu por 1 a 0 no Maracanã. Por isso, foi poupado do jogo do final de semana contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Thiago Silva viajou com o restante do elenco e está à disposição do técnico Mano Menezes para participar do confronto decisivo.

Antes de embarcar rumo a Belo Horizonte, Mano Menezes comandou o último treinamento ao elenco do Fluminense. A atividade ocorreu pela parte da tarde ainda no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro.

Thiago Silva deve ser titular no sistema defensivo do Fluminense diante do Atlético-MG, porém, caso não inicia a partida, Antônio Carlos e Thiago Santos, de volta após cumprir suspensão no Brasileirão, estão aptos a tomarem a vaga.

Desse modo, um possível Fluminense titular tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Facundo Bernal, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Kevin Serna e Kauã Elias.

O Fluminense defenderá contra o Atlético-MG a vantagem de 1 a 0 obtida no jogo de ida. Assim, jogará pelo empate na casa do adversário para avançar à semifinal da Libertadores.