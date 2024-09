STJD denuncia Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, por expulsão contra o Flamengo na Copa do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pela expulsão no duelo contra o Flamengo, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 7 de agosto. O treinador foi expulso no segundo tempo do duelo que terminou com a eliminação palmeirense.

O árbitro Anderson Daronco expulsou Abel Ferreira aos 38 minutos da etapa final por "praticar gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntima". Daronco revisou o lance e aplicou o cartão vermelho.

Abel será julgado com base nos artigos 258, parágrafo 2º, II e 171, parágrafo 1º do CBJD. A primeira situação diz respeito a "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões" e tem pena de uma a seis partidas.

O artigo 171 diz sobre as condições do cumprimento da punição. "Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração ou, desde que requerido pelo punido e a critério do Presidente do órgão judicante, na forma de medida de interesse social".

O Plenário do STJD julgará o treinador na manhã desta quinta-feira, dia 26 de setembro, às 10 horas (de Brasília).

Com foco 100% no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Vasco, por 1 a 0, no último domingo, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). A equipe retorna a campo no próximo sábado para enfrentar o Atlético-MG, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 18h30.