Leila cita "provas robustas" a favor de Caio Paulista e adota cautela sobre acusação de agressão

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aguardará o depoimento do lateral esquerdo Caio Paulista, que está sendo acusado de agressão por Clara Monteiro, sua ex-namorada, para tomar alguma decisão. Em evento de lançamento de sua chapa para reeleição, a mandatária disse ter tido acesso à provas robustas que desmentiriam a denúncia de Clara.

"O Palmeiras já divulgou a posição, que é a minha posição. Eu, por enquanto, como presidente do Palmeiras, preciso aguardar o depoimento do atleta. Ele ainda não depôs. (O depoimento) foi marcado para semana que vem. Não posso deixar que o 'tribunal virtual' já condene o atleta. Não passa pela cabeça das pessoas que ele possa ser inocente? Então, não vou me precipitar, vou esperar as investigações, vou esperar a decisão, se houver um processo. E aí, sim, o Palmeiras tomará uma decisão, mas por enquanto, o Caio é atleta do Palmeiras e continua trabalhando normalmente", disse.

"Eu conversei com ele e com a advogada dele. Não quero adiantar as provas que eles vão apresentar, mas eu vi. São provas muito robustas, que afirmam que não houve o que a menina alega ter havido. Isso com as provas que foram apresentadas a mim. Mas, eu não sou delegada de polícia, nem juíza, mas são provas muito robustas. Acho que é prudente nós aguardarmos, deixarmos o atleta se defender e, aí sim, depois da decisão das autoridades, tomamos alguma providência", seguiu.

A acusação contra o atleta veio à tona na última semana, quando a ex-mulher divulgou imagens de agressões pelo corpo em suas redes sociais, mas sem citar o jogador. Entretanto, pouco depois, o advogado Marcos Paulo Arias, que representa Clara Monteiro, confirmou que existe uma ação de sua cliente contra Caio Paulista por agressões ao longo do relacionamento.

Clara Monteiro publicou em sua rede social registros dos hematomas em seu corpo (Imagem: Reprodução)

Após as acusações, Caio Paulista afirmou, por meio de nota, que tem uma filha com Clara Monteiro, mas que o relacionamento do casal terminou há quase um ano. De acordo com o atleta, as partes discutem, na Vara da Família, o pagamento da pensão alimentícia da criança. Bia Saguas, advogada de Caio, compareceu à delegacia na última semana para agendar o depoimento do atleta.

Durante a segunda-feira, Clara Monteiro publicou alguns prints de conversas com o jogador do Palmeiras, acusando-o de ter cometido também violência psicológica. A defesa de Caio também aguardará a declaração do atleta para se manifestar sobre todos os fatos e documentos que Clara vem apresentando. A Polícia abriu um inquérito para apurar as denúncias.

O Palmeiras disse que se reuniu com Caio Paulista assim que soube da carta publicada pela mãe do terceiro filho do jogador, e o atleta negou ter cometido a agressão. O clube ainda reforçou que "não tolera qualquer forma de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais". O jogador segue a rotina do clube normalmente.

Veja o posicionamento do Palmeiras

"A Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que, tão logo tomou conhecimento sobre a carta aberta publicada pela mãe de um dos filhos do atleta Caio Paulista em uma rede social, o jogador foi convocado pela diretoria para uma reunião, ocorrida na noite de sábado.

Questionado a respeito do relato e das imagens divulgados, Caio Paulista negou ter cometido qualquer agressão e disse não haver processo ou investigação contra ele na esfera criminal.

É de conhecimento público que o Palmeiras não tolera qualquer forma de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais. Todos os colaboradores do clube devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente, que preveem diferentes medidas punitivas, a depender da gravidade do fato e da comprovação penal. O Palmeiras seguirá acompanhando o caso com a devida atenção".