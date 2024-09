Com Memphis, Corinthians encerra preparação para jogo contra o Fortaleza

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Fortaleza nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Com a presença de Memphis Depay, o elenco realizou o último ensaio antes do duelo eliminatório pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Memphis chegou a preocupar após sentir desconforto no tornozelo durante a vitória por 3 a 0 contra o Atlético-GO, mas não teve lesão diagnosticada. O mesmo não se pode dizer de Talles Magno, que sofreu contusão de grau 2 na parte posterior da coxa esquerda e deve ser ausência por pelo menos quatro semanas.

Um provável Corinthians para a partida tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto (Memphis Depay).

Para o duelo, o técnico Ramón Díaz não deve contar com o volante Raniele, com desconforto no adutor direito (parte interna da coxa). Jogadores que vêm se recuperando de lesões mais graves também não ficarão à disposição, como Alex Santana, Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira. Héctor Hernández, contratado na última janela de transferência, não foi inscrito no torneio e também é baixa.

No treino desta segunda, os comandados do técnico Ramón Díaz realizaram exercícios de organização ofensiva, finalização e enfrentamento tático. O time também praticou jogadas de bola parada ofensivas e defensivas, assim como cobranças de pênalti.

Alguns garotos da base completaram o treino de hoje, como os laterais Vitinho (2005) e Caio Garcez (2004); os zagueiros Willian (2006) e Rafael Venâncio (2006); os meias Argentino (2004), Thomas (2005) e André (2006); e os atacantes Juninho (2006), GH (2006) e Kayke (2004).

O jogo entre Corinthians e Fortaleza será na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena. Na ida das quartas de final, o Timão venceu por 2 a 0 e, portanto, joga apenas pelo empate para garantir vaga nas semis.