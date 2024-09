Ancelotti explica como pode usar Endrick no Real Madrid e vê atacante motivado

Centroavante de origem, Endrick também vem sendo escalado como ponta direita nos poucos minutos que vem recebendo de Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (23), o treinador do Real Madrid comentou as funções que o ex-jogador do Palmeiras vem exercendo no clube espanhol.

"A função dele está clara, mas ainda não está 100% definida. Nos poucos minutos que jogou, ele atuou como ponta direita. Ele foi bem porque trabalha duro e está motivado. Para mim, ele é um centroavante, mas, às vezes, pode jogar pelas pontas. Ele não é exatamente um ponta, mas pode atuar bem por dentro e aproveitar os minutos que tiver jogando pelas laterais", disse.

"Converso com todos os jogadores, e Endrick entende bem a importância de ser paciente. Ele treina diariamente com os melhores atacantes do mundo e sabe qual é o seu papel. Está ganhando espaço porque é muito profissional e muito maduro para a sua idade. Estamos muito contentes com ele. Vai ter seus minutos quando a equipe precisar", acrescentou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de Endrick ser titular no jogo desta terça-feira, contra o Alavés, Ancelotti preferiu se esquivar da pergunta e disse: "Para mim, todos são titulares". Na última sexta-feira, o treinador havia afirmado que o camisa 16 estaria entre os 11 iniciais em um dos próximos duelos do Real Madrid.

Endrick chegou ao Real Madrid no início desta temporada e soma seis partidas até então, todas saindo do banco de reservas. No período, ele marcou dois gols, um na Liga dos Campeões e outro no Campeonato Espanhol.

Real Madrid e Alavés duelam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.