Ypiranga é superado pelo Londrina e cai para a última colocação do Grupo B da Série C

Neste domingo, pela quarta rodada do quadrangular da Série C, o Ypiranga recebeu o Londrina no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa e perdeu por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado por Gustavo França.

Com o resultado, o Ypiranga caiu para a terceira colocação do Grupo B. O time ficou com os mesmos três somados. Já o Londrina assumiu a terceira colocação, agora com os mesmos quatro pontos do vice-líder Athletic, que enfrenta a líder Ferroviária na noite desta segunfa-feira.

O Ypiranga retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Athletic, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa. Já o Londrina recebe a Ferroviária no domingo. Desta vez às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Café.