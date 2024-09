Norris segura Vestappen, lidera de ponta a ponta e vence GP de Singapura

Lando Norris venceu neste domingo (22) o GP de Singapura de Fórmula 1. Liderando desde a largada, o britânico da McLaren fez uma corrida tranquila para conquistar sua terceira vitória na temporada 2024. Max Verstappen (Red Bull) deixou as polêmicas de lado e foi o segundo colocado. Oscar Piastri (McLaren) completou o pódio.

O que aconteceu

Norris espantou o retrospecto ruim em largadas para liderar desde a primeira volta. O britânico segurou o avanço de Verstappen ainda nos primeiros metros e "correu sozinho" durante as 62 voltas.

A vitória de Norris, porém, contou com dois momentos tensos. Mesmo com a liderança isolada, o britânico raspou na contenção e errou uma freada pouco depois para passar um retardatário.

De olho no tetracampeonato, Verstappen se preocupou em garantir um lugar no pódio. Sem chance de alcançar Norris, o holandês fez uma corrida segura para somar pontos no campeonato. Ele agora lidera com 331 pontos, 52 à frente de Norris.

A Fórmula 1 terá uma "pausa" e volta apenas em outubro. O GP de Estados Unidos acontece no dia 20 do próximo mês, às 16h (de Brasília).

Como foi a corrida

Norris fez uma boa largada e segurou Verstappen e Hamilton para disparar na liderança. O piloto da McLaren mostrou que seu problema com a largada ficou no passado e não deu espaço para um ataque de Max Verstappen, que permaneceu na segunda colocação e viu Norris aumentar a distância a cada volta. Já Lews Hamilton (Mercedes) conseguiu manter a terceira colocação conquistada no classificatório.

O piloto da McLaren chegou a abrir mais de 20 segundos de vantagem para Verstappen. Após 30 voltas, o britânico liderava de forma tranquila. Já Hamilton e George Russell (Mercedes) foram para os boxes e despencaram na classificação. Alexander Albon (Williams), por outro lado, teve um problema no carro e foi obrigado a abandonar a prova.

Norris foi para os boxes na metade da corrida e voltou em primeiro. Com uma liderança tranquila, o piloto da McLaren colocou pneus duros e conseguiu manter a primeira colocação, com o companheiro de equipe Oscar Piastri em segundo. Já Verstappen caiu para a terceira posição após a ida para os boxes.

Verstappen reassumiu a vice-liderança, e Russell e Piastri disputaram a terceira colocação. A segunda parada de Oscar movimentou as primeiras colocações de Singapura. Enquanto Norris corria "sozinho", seu companheiro Piastri tentava se reaproximar de George Russell e conseguiu a ultrapassagem na 45ª volta. Charles Leclerc (Ferrari) e Hamilton terminaram na quinta e sexta colocações.

Norris confirmou o título com mais de 20 segundos de vantagem, mas perdeu a volta mais rápida. Daniel Ricciardo trocou os pneus e, na última volta, fez 1:34:486 e tirou o ponto extra do britânico da McLaren.

Classificação GP de Singapura