Flamengo tenta conter pressão e quer manter plano de ter Tite até dezembro

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está sob pressão. Em desvantagem na Libertadores e mais distante do líder no Campeonato Brasileiro, a equipe volta a jogar para tentar conter os ânimos e manter os planos de contar com o técnico Tite pelo menos até o final do ano. Em campo, um time completamente reserva.

O que aconteceu

Tite vai ser demitido? Até o momento essa não é a ideia. O Flamengo deseja manter o projeto de ter o treinador no comando pelo menos até dezembro.

Hoje o que se fala no Fla é que há "chance zero" de uma queda. No entanto, novas circunstâncias, como eliminações vexatórias ou problemas mais graves, podem mudar o cenário para o treinador. A diretoria tenta manter o respaldo para dar mais segurança ao trabalho.

O cenário para 2025 não é tão positivo. O próprio treinador já indicou que pode deixar o clube. Além disso, haverá eleição no final do ano e, até o momento, os candidatos não manifestaram a vontade de renovar. Pelo contrário, alguns já disseram que não desejam a continuidade.

Um dos motivos para o Fla não querer mudar agora é o aprendizado dos últimos trabalhos. No passado, a diretoria avaliou que as constantes mudanças de treinadores prejudicaram a equipe e culminaram na temporada de 2023 sem títulos. Além disso, há a multa a ser paga em caso de rescisão.

A diretoria reagiu com silêncio ao momento de instabilidade. No sorteio dos mandos da Copa do Brasil, Rodolfo Landim e Bruno Spindel deixaram a sede da CBF sem falar com a imprensa e não responderam sobre a situação do treinador.

Para tentar aliviar o cenário nas últimas semanas, o Flamengo repetiu várias vezes que estava vivo nas três frentes. Tudo pode mudar em pouco tempo, e o clube trabalha para reduzir a pressão para a reta final da temporada. O Campeonato Brasileiro é a última prioridade no momento.

Vai aliviar?

Se na Libertadores a situação ficou difícil, no Brasileirão ela também está bastante complicada. O Flamengo é o quarto colocado com 45 pontos e um jogo a menos. O Botafogo, líder, tem 53.

Uma derrota para o Grêmio neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pode tirar de vez a equipe da briga. O Fla pode até terminar a rodada fora do G4 em caso de vitórias de São Paulo e Bahia.

O Fla terá uma equipe completamente reserva. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique nem viajaram para Porto Alegre pensando já na Libertadores.

Contra o Grêmio, Tite reencontra um time onde foi campeão. Em 2001, ele venceu o Campeonato Gaúcho e posteriormente a Copa do Brasil, o primeiro título nacional da carreira dele. Acabou demitido em 2003 após a eliminação na Libertadores.