Lando Norris dá troco em Charles Leclerc e lidera segundo treino livre do GP de Singapura

Após ficar no quase no primeiro treino livre do GP de Singapura, Lando Norris, da McLaren fez um tempo de 1min30s727 no segundo treino e terminou na liderança. Charles Leclerc, que liderou o primeiro, terminou em segundo, com apenas 0s058 de diferença para o britânico.

Parceiro de Leclerc na Ferrari, Carlos Sainz fechou o top-3. Yuki Tsunoda, da RB, ficou em quarto e Oscar Piastri, da McLaren, em quinto.

Fechando os 10 melhores, Daniel Ricciardo, da RB, veio em sexto, George Russel, da Mercedes, em sétimo, Sergio Perez, da Red Bull, em oitavo, Alexander Albon, da Wiiliams, em nono e Nico Hulkenberg, da Haas, em décimo.

Logo na sequência, em 11º, ficou Lewis Hamilton, da Mercedes. O tricampeão mundial, Max Verstappen, da Red Bull, apareceu apenas na 15ª posição.

A menos de dois minutos para o fim, George Russel passou direto e bateu nas barreiras. Ele conseguiu voltar a andar depois de uma longa paralisação, mas deixou a asa dianteira para trás.

O terceiro treino livre do GP de Singapura está marcado para começar neste sábado, às 6h30h (de Brasília). Mais tarde, às 10h, ocorrerá a classificatória. A grande corrida será domingo, às 9h.