Champions: Atalanta e Arsenal empatam após sequência de milagres de goleiro

Atalanta e Arsenal não saíram do 0 a 0, nesta quinta-feira (19), no Gewiss Stadium, pela primeira rodada da Champions League.

David Raya, goleiro do Arsenal, foi o nome do jogo em Bérgamo, na Itália. Ele defendeu um pênalti e fez um milagre no rebote para segurar o zero no placar.

Os times fizeram um jogo apagado e sem muita inspiração. O Arsenal até começou a partida melhor, mas viu a Atalanta ser mais perigosa ao longo do restante do duelo.

O empate deixou os dois times colados na tabela. O Arsenal é o 16° colocado, e a Atalanta aparece na 17ª colocação, ambos com um ponto.

As duas equipes voltam a campo pela Champions só em outubro. No dia 1°, o Arsenal recebe o PSG, às 16h (de Brasília). No dia seguinte, a Atalanta visita o Shakhtar Donetsk, às 13h45.

Como foi o jogo

Atalanta e Arsenal fizeram um primeiro tempo de poucas chances e muitos erros. Os ingleses começaram a partida mais em cima e pisando no campo de ataque, porém só conseguiram criar uma chance clara. Os donos da casa pareciam acuados nos primeiros minutos, mas começaram a sair mais para o jogo depois dos 20 minutos iniciais e equilibraram o duelo, ainda que sem muito brilho.

Gabriel Jesus e Djimsiti em ação durante jogo entre Arsenal e Atalanta pela Champions League Imagem: Stefano Guidi/Getty Images

A Atalanta dominou o segundo tempo, mas teve Raya como grande obstáculo. O time mandante foi dono das principais ações ofensivas durante a segunda etapa e teve a chance da vitória nos pés e na cabeça de Retegui, mas ele parou no goleiro adversário em lance de pênalti e no rebote. Sem muita inspiração, o Arsenal se fechou no campo defensivo e se segurou como pôde para garantir o ponto fora de casa.

Lances importantes e gols

Carnesecchi salva duas vezes! Saka teve cobrança de falta próxima à área. O atacante do Arsenal bateu rasteiro, no canto do goleiro italiano, que mostrou tempo de reação para tirar com a ponta dos dedos. No rebote, ele apareceu de novo para abafar chute de Partey.

Raya defende pênalti, faz milagre e salva o Arsenal. Ederson foi derrubado por Partey dentro da área no começo do segundo tempo, e o pênalti foi marcado. Retegui bateu cruzado, mas Raya defendeu. No rebote, o atacante completou de cabeça, mas o goleiro dos Gunners se levantou a tempo e tirou em cima da linha.

Passou raspando! Cuadrado recebeu pela ponta esquerda e levou para o meio. O atacante colombiano bateu colocado, encobrindo Raya, mas a bola passou raspando o travessão do Arsenal.

Cuadrado tenta de novo. Em lance parecido com o anterior, o colombiano levou para o meio e finalizou colocado, mas dessa vez buscando o canto esquerdo baixo de Raya. A bola passou próxima à trave e saiu.

Martinelli perde chance clara. A resposta do Arsenal veio em seguida aos lances de Cuadrado. Sterling deixou Martinelli cara a cara com Carnesecchi. O atacante brasileiro optou por bater firme, mas acabou isolando.

FICHA TÉCNICA

ATALANTA 0 X 0 ARSENAL

Data e horário: 19 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada da Champions League

Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA)

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Cartões amarelos: Ederson (ATA)

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Zappacosta (Bellanova), De Roon, Ederson e Ruggeri (Pasalic); Lookman (Samardzic), De Ketelaere (Cuadrado) e Retegui (Zaniolo). Técnico: Gian Piero Gasperini

Arsenal: Raya; White, Gabriel Magalhães, Saliba e Timber (Calafiori); Partey (Jorginho), Rice e Havertz; Martinelli, Saka (Sterling) e Gabriel Jesus (Trossard). Técnico: Mikel Arteta