Libertadores: PM usará reconhecimento facial no Maracanã e Nilton Santos

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Polícia Militar terá uma novidade nos três jogos que acontecem nesta semana no Rio de Janeiro: a utilização de reconhecimento facial nas câmeras corporais dentro e no entorno do Maracanã e do Nilton Santos.

O que aconteceu

Fluminense x Atlético-MG e Botafogo e São Paulo jogam nesta quarta-feira (18) na cidade. A primeira partida será às 19h, no Maracanã. A segunda acontecerá às 21h30, no Nilton Santos. Na quinta (19) é a vez de Flamengo e Peñarol (URU), no Maracanã.

O Governo do Estado classificou o planejamento para os jogos como "força-tarefa". Serão mais de dois mil policiais envolvidos nas partidas, somando militares e civis.

O objetivo do reconhecimento facial é tentar encontrar criminosos infiltrados nas torcidas. A ação conta também com o apoio do Ministério Público e da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

Diversas áreas da Polícia Militar estão na força-tarefa: Nas regiões próximas dos estádios estarão o Comando de Polícia Especializada (CPE), o Comando de Operações Especiais (COE) e todas as unidades de área da corporação.

O policiamento no entorno e no interior dos estádios ficará a cargo do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe). Já a escolta dos torcedores das equipes visitantes ficará sob responsabilidade do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) e do novo BTM (Batalhão Tático de Motociclistas), tanto na chegada quanto na saída.

Os torcedores do Peñarol serão monitorados pelo setor de Inteligência da Polícia Militar, contando com apoio da Polícia Rodoviária Federal, já que um grande número vem do Uruguai em carros ou ônibus fretados. O policiamento será reforçado também na área hoteleira da Zona Sul e do Centro da capital.

Rock in Rio na quinta-feira

Além do jogo do Flamengo, a quinta-feira (19) também terá o Rock in Rio. A PM, porém, garante que as partidas da Libertadores não irão afetar o planejamento de segurança do evento, que vai até este domingo (22). Para a Cidade do Rock foram mobilizados, ao todo, mais de oito mil policiais.