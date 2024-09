'Muito difícil virar lá', diz Marinho após Fortaleza perder em casa para Corinthians

O Corinthians venceu o Fortaleza por 2 a 0 na noite desta terça-feira, na Arena Castelão, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Em jogo abaixo do esperado, os mandantes jogaram mal e perderam uma sequência invicta de 21 jogos em casa. Marinho, atacante do Leão do Pici, analisou o duelo e lamentou o resultado.

"A gente sabia que era um jogo difícil. Eles iriam jogar e fazer um jogo qualquer. A gente tinha que colocar esse jogo na mão e falar: 'não, temos que contar conta do jogo'. Foram 13 jogos de invencibilidade aqui dentro, a gente sabe que agora temos que entender o momento, assumir as responsabilidades. Agora o nosso pensamento se volta ao Brasileiro, a gente tem chance de pemanecer no G4 e temos que brigar", começou Marinho.

Com a vitória, o Corinthians joga apenas pelo empate na volta para garantir classificação para a semifinal do torneio continental. Uma vitória do Fortaleza por dois gols de diferença levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

"Agora é muito difícil virar o jogo lá, não sabemos a equipe que iremos enfrentar, se eles vão mudar ou ir com a equipe principal. A gente tem que pensar jogo a jogo agora, ganhar o jogo em casa no Brasileirão, retomar as vitórias. E assumir as responsabilidades de cada um. Terça-feira é outra coisa", completou o atacante do Fortaleza.

O jogo de volta das quartas da Sul-Americana está marcado para o dia 24 (terça-feira), em Itaquera, também às 21h30 (de Brasília). Quem passar de fase encara o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Racing, da Argentina. Tinga, do Fortaleza, também analisou os primeiros 90 minutos.

"Não funcinou nada, né? Acho que não fizemos um bom jogo, infelizmente as coisas não aconteceram. Temos que saber o que erramos. A gente fica triste com a derrota, mas sabemos nosso potencial, temos outro jogo e podemos fazer 2 a 0 também. Temos que manter a cabeça boa e no lugar. Torcedor está triste, sabemos disso. Pedimos desculpas ao torcedor, achamos que podíamos fazer um grande jogo em nossa casa, mas não fizemos e saímos com resultado negativo. Agora é levantar a cabeça que temos que pensar no Brasileiro sábado, pois teremos jogo difícil contra o Bahia", disse Tinga.