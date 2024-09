Ferroviária vence Athletic Club e assume liderança do Grupo B na Série C

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela terceira rodada do Grupo B na Série C, a Ferroviária recebeu o Athletic Club na Arena Fonte Luminosa, venceu por 3 a 2 e assumiu a liderança da chave.

Juninho, Vitor Barreto e Paulo dos Santos balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Diego Fumaça e Geovane descontaram para os visitantes.

Com o triunfo, a Ferroviária chegou aos sete pontos, na primeira colocação da chave, e ultrapassou o próprio Athletic Club que, com a derrota, permaneceu com quatro somados, na vice-liderança.

Ferroviária e Athletic Club voltam aos gramados na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), quando se enfrentam novamente, pelo segundo duelo em sequência. O time mineiro recebe a Ferrinha no Estádio Joaquim Portugal, pela quarta rodada do torneio.