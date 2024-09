Champions: 'Uma porção de jogo vagabundo', RMP critica novo formato

Em participação no Fim de Papo desta segunda (16), o comentarista Renato Maurício Prado criticou o novo formato da Liga dos Campeões da Europa, que tem início nesta terça (17).

Para RMP, competições inchadas não funcionam. O jornalista entende que a quantidade de jogos ruins vai aumentar, enquanto os favoritos vão continuar sendo os mesmos.

Eu acho que piorou a Champions League. Toda vez que você incha as competições, elas pioram. A próxima Copa do Mundo vai ser um horror. Estão sempre inchando. A gente vai ver uma porção de jogo vagabundo e os favoritos continuam os mesmos: Manchester City, Real Madrid. E o Barcelona, que melhorou muito, mas o City e o Real Madrid são os principais.

Renato Maurício Prado

'Cada vez que você vê o Flamengo jogar, está pior', detona Casão

Na opinião de Casagrande, o time rubro-negro é o maior culpado por não ser o favorito absoluto em todas as competições. O ex-atacante entende que o elenco do Flamengo é bom o suficiente para apresentar um desempenho melhor.

'Quem não está com medo do Botafogo, não entendeu nada', diz Alicia Klein

A jornalista opinou que talvez o clube alvinegro seja o único com elenco para de fato brigar pelo título em mais de uma competição. Ela ainda ressaltou que o Flamengo, apesar de ter um elenco forte, tem sofrido para montar um bom time, por conta das lesões.

