Transmissão ao vivo de Bahia x Atlético-MG: veja onde assistir

Bahia e Atlético-MG duelam hoje (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

O Bahia é o sétimo colocado na classificação, com 39 pontos. Já o Atlético-MG é o 10º colocado, com 33 pontos.

As equipes entraram em campo no meio de semana pela Copa do Brasil. Enquanto o Bahia acabou eliminado pelo Flamengo, o Galo avançou à semifinal do mata-mata após derrubar o São Paulo.

Bahia x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 15 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)