'Não tem choro, estamos no jogo', diz são-paulina após descontar no fim

Jogando em casa, o São Paulo perdeu a primeira final do Brasileirão Feminino para o Corinthians por 3 a 1, mas o estrago poderia ter sido maior, já que as Brabas venciam por 3 a 0 até os 49min do segundo tempo. Ariel Godoi descontou e manteve as esperanças de título.

O que aconteceu

O Corinthians abriu 3 a 0 com gols de Millene e Vic Albuquerque, mas Ariel Godoi descontou nos acréscimos. Ela tocou para as redes ao receber passe de Serrana, após vacilo do Corinthians.

A gente sabe que 3 a 0 seria difícil, mas 3 a 1 a gente está no jogo ainda. Lá [Neo Química Arena], se a gente fizer um gol já incendeia. Vamos trabalhar essa semana e vamos em busca da vitória fora de casa. Nós estamos vivas.

Ariel Godoi, em entrevista à TV Globo

Com o 3 a 1 no placar, o São Paulo precisa vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para levar a final para os pênaltis. O segundo duelo acontece no próximo domingo (22), na Neo Química Arena, às 10h.

A atacante ainda falou sobre a emoção de atuar no MorumBis. O estádio recebeu 28.420 torcedores. Nos duelos de quartas e semifinais, a equipe tricolor mandou seus jogos no Canindé.