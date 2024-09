Matheus Bidu sente desconforto e vira preocupação no Corinthians

A situação física do lateral esquerdo Matheus Bidu foi motivo de preocupação entre corintianos no último sábado. O defensor terminou a partida contra o Botafogo com desconforto na coxa e só não foi substituído pelo técnico Ramón Díaz pois o Corinthians já havia feito as cinco substituições permitidas.

Nos últimos minutos do confronto realizado no Nilton Santos, Bidu se queixou de dor na parte posterior da coxa. O atleta teve que ficar no gramado, mas terminou o jogo mancando, sem condições de correr normalmente.

Bidu deve ser melhor avaliado neste domingo, na reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava. Recentemente, o atacante Héctor Hernández sofreu lesão de grau 1 nesta mesma região e foi ausência por cerca de duas semanas. Já Alex Santana, com contusão mais grave, se lesionou no começo de agosto e segue como baixa.

Caso fique impossibilitado de jogar na próxima terça-feira, contra o Fortaleza, o principal candidato a ficar com a titularidade é Hugo, que perdeu espaço recentemente. Diego Palacios, outro nome para o setor, está no DM e não deve atuar mais nesta temporada.

Para o jogo contra o Atlético-GO, no próximo sábado, o Timão não terá o técnico Ramón Díaz e o zagueiro André Ramalho, ambos suspensos. Por outro lado, nomes importantes retornam, como Félix Torres, Cacá, Charles e Yuri Alberto.

Contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, existe a chance de Ramón Díaz preservar alguns jogadores, priorizando a situação delicada no Campeonato Brasileiro.

"Creio que hoje o mais importante é ter tranquilidade, fazer uma análise dos jogadores, as condições. José vai se recuperar mais, os zagueiros... vamos analisar para ter uma equipe que vai competir, e o mesmo vale para o Brasileiro. Vamos ser mandantes em uma partida decisiva (contra o Atlético-GO), que teremos que ganhar", disse Ramón em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.

No último sábado, o Botafogo abriu o placar na reta final do primeiro tempo com Luiz Henrique, após passe preciso de Savarino. O Timão quase empatou em sequência, mas Romero desperdiçou pênalti, parando em John. Os comandados de Ramón Díaz igualaram no começo da segunda etapa com Rodrigo Garro, em penalidade máxima, mas o Glorioso logo em seguida marcou o gol do triunfo, com Thiago Almada.

Com a derrota, o Corinthians terminou a última noite na 18ª colocação, com 25 pontos conquistados. Caso o Cuiabá vença o Internacional na segunda-feira, o alvinegro finalizará a rodada na penúltima posição, já que o Dourado teria maior número de vitórias.

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Timão terá pela frente o Atlético-GO no dia 21, na Neo Química Arena.