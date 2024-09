Gleidson da Silva e Adriana Teodósio conquistam etapa de Maceió do Circuito Brasileiro de Corridas

Neste domingo, Gleidson da Silva e Adriana Teodósio conquistaram a etapa de Maceió do Circuito Brasileiro de Corridas, no masculino e no feminino, respectivamente. O pernambucano repetiu o resultado conquistado há duas semanas, em Aracaju, enquanto a alagoana subiu ao degrau mais alto do pódio na capital do seu estado.

Gleidson fechou os 10km com o tempo de 30min35 para garantir o título. O pernambucano travou um duelo com José Márcio Leão da Silva até o quilômetro cinco, quando conseguiu abrir para concluir o percurso. O rival fez 31min08.

Gleidson é bicampeão após vencer em Aracaju e Maceió.

Na elite feminina, Adriana, que havia sido vice-campeã na prova do Sergipe, fez 37min5 e conquistou a vitória. Ela venceu a prova com mais de dois minutos de vantagem para a vice-campeã, Miriam Franco da Silva, que fechou com 40min17.

A próxima etapa do Circuito Brasileiro de Corridas vai acontecer no dia 13 de outubro. A cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, receberá a prova.