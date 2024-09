Flamengo x Vasco: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Vasco fazem, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o clássico pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Maracanã e é o reencontro após o 6 a 1 do primeiro turno.

O jogo tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As equipes chegam em bom momento. Os dois avançaram às semifinais da Copa do Brasil e podem se enfrentar em uma eventual decisão. O Fla superou o Bahia e o Vasco passou pelo Atlhetico-PR nos pênaltis. No Brasileiro, o rubro-negro começou a rodada em quarto, seis atrás do líder Botafogo. O cruz-maltino estava em nono, a sete pontos de distância do G6.

O Flamengo deve ter a estreia dos reforços. Alex Sandro e Gonzalo Plata podem ser relacionados pela primeira vez desde que chegaram ao clube. Michael e De la Cruz continuam fora, enquanto Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada. Ayrton Lucas, suspenso, está fora.

O Vasco pode ter novidades. Coutinho ainda é dúvida e, se for para o jogo, começa no banco. No entanto, o meia suíco Maxime Dominguez deverá ser relacionado pela primeira vez, iniciando entre os reservas. O zagueiro João Victor está suspenso e Adson, Paulinho e Jair seguem se recuperando de suas respectivas cirurgias.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Léo Ortiz e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique (Gabigol). Técnico: Tite.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho (Sforza) e Payet; David, Rayan (Emerson Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Flamengo x Vasco - Brasileirão

Data e hora: 15 de setembro de 2024, às 18h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere