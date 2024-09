Estêvão celebra goleada do Palmeiras e destaca briga pelo Brasileiro: "Todos jogos são decisivos"

O Palmeiras goleou o Criciúma, por 5 a 0, na tarde deste domingo, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estêvão, que retornou da Seleção Brasileira, foi titular na partida e em mais uma boa atuação, contribuiu com um gol. A joia alviverde celebrou mais uma vitória e destacou a briga pelo título.

"Todos os jogos, para nós, são decisivos. Estamos encarando como finais, ganhamos mais um agora e vamos em busca do campeonato. Vamos seguir firmes nos próximos jogos e terminar em cima na tabela. O Palmeiras sempre está no topo, então sempre tentamos buscar pelo título e se Deus quiser ter mais um aí", disse ao Premiere.

O Palmeiras fez 3 a 0 apenas no primeiro tempo e fechoua goleada na etapa final. Além de Estêvão, marcaram para o Verdão Flaco López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra) e Raphael Veiga.

Com esse resultado, o Verdão assume a vice-liderança do Brasileirão, com 50 pontos, três atrás do líder Botafogo. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Vasco. O duelo válido pela 27ª rodada do Brasileiro acontece no Mané Garrincha, às 16 horas (de Brasília).