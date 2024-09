Com confusão no final, Coritiba toma virada do Operário-PR pela Série B

15/09/2024 19h04 O Operário-PR bateu o Coritiba neste domingo por 2 a 1, no Estádio Germano Kruger, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol dos visitantes foi marcado por Zé Gabriel, enquanto Nathan Fogaça e Daniel Alves viraram para os mandantes. A vitória deixa Operário na décima colocação da Série B, com 36 pontos. Já o Coritiba fica no 12º lugar, com 34 pontos. Pela próxima rodada, o Operário joga contra o Amazonas nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), fora de casa. O Coxa também volta a campo no mesmo dia, às 21h30, para enfrentar o Ceará, no Couto Pereira. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Opera?rio Ferrovia?rio E.C. (@operarioferroviario) O jogo - Zé Gabriel abriu o placar para o Coritiba logo aos 14 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio de Josué, o volante subiu bem na segunda trave e cabeceou para dentro, contando ainda com um toque no goleiro para fazer o gol. Aos 37 da segunda etapa, Nathan Fogaça cobrou falta no meio da barreira aberta do Coxa para empatar o confronto. Após o gol de empate, a torcida do Coritiba tentou invadir o gramado do Germano Kruger, o que deixou a partida paralisada por cerca de 12 minutos. Depois do reinício, o Operário alcançou a virada aos 61 minutos do segundo tempo. Daniel Alves foi lançado em profundidade e bateu alto para dar a vitória ao time da casa.