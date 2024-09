Ramón Díaz avalia chegada de Memphis Depay ao Corinthians: "Vai nos ajudar muito"

O técnico Ramón Díaz avaliou a chegada do atacante holandês Memphis Depay ao Corinthians. Logo após a classificação contra o Juventude na Copa do Brasil, o treinador e o auxiliar Emiliano Díaz tiveram que responder algumas perguntas sobre o jogador de 30 anos. Ambos entendem que Memphis pode ajudar muito o Timão dentro de campo.

"Memphis é muito importante, é só ver sua trajetória pela Europa. É um salto de qualidade. Ele vai ter que se adaptar ao clube, mas com sua qualidade vai nos ajudar muito. Ele tem hierarquia, faz muitos gols. Temos que agradecer ao clube, à diretoria... O esforço para o clube ter essa mentalidade vencedora, que pensa sempre na vitória. Esperamos que siga dessa maneira", disse Ramón.

"Memphis é um atacante que tem gol, pode jogar de diferentes formas, sua utilização vai depender do adversário, do time... Vamos analisar. Quem joga bem pode jogar em qualquer posição. Pode jogar de atacante ou ponta. Temos agora mais dor de cabeça, mas sempre é melhor ter mais que menos", complementou Emiliano.

Antes da partida contra o Juventude, Memphis foi apresentado e ovacionado pela Fiel Torcida na Neo Química Arena. O holandês usará a camisa 94 no Timão.

Dentro de campo, precisando do resultado por conta da derrota na ida, o Corinthians implementou forte pressão desde o início de jogo. A equipe abriu o placar com o atacante Ángel Romero, aos 29 minutos do primeiro tempo. O Juventude deixou tudo igual aos 41, com gol contra de Hugo Souza. O lance deu o que falar na Neo Química Arena, já que os mandantes alegam que o goleiro corintiano foi empurrado por Zé Marcos na jogada.

Na segunda etapa, depois de tanto martelar, o Timão marcou o segundo gol, com o tento contra do zagueiro Zé Marcos. Nos acréscimos, em cobrança de escanteio de Igor Coronado, André Ramalho cabeceou para o fundo das redes e fez a alegria de quase 46 mil corintianos em Itaquera.

O Corinthians encara na semifinal o vencedor da eliminatória entre Flamengo e Bahia, que vão se enfrentar nesta quinta-feira. Na ida, em Salvador, o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0. As semis devem ocorrer nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Botafogo, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro.