São Paulo desembarca em Belo Horizonte para duelo contra o Atlético-MG

O São Paulo desembarcou em Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira, em busca da virada contra o Atlético-MG pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena MRV, às 21h45 (de Brasília).

O Tricolor precisa da vitória de qualquer jeito, pois perdeu para o Galo por 1 a 0 no jogo de ida, em pleno Morumbis. Uma vitória por dois ou mais gols classifica a equipe paulista. Já um triunfo por um tento de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Mais cedo nesta quarta-feira, no período da manhã, o técnico Luis Zubeldía comandou o último treino do São Paulo antes do confronto. O meia-atacante Lucas, que estava com a Seleção Brasileira, chegou na capital paulista, se juntou ao grupo no CT e viajou para Belo Horizonte.

O volante Bobadilla, que defendeu o Paraguai nas Eliminatórias, também se juntou à delegação. Diferentemente de Lucas, ele encontrou seus companheiros no Aeroporto de Guarulhos, onde o São Paulo embarcou.

O São Paulo não vence há dois jogos e busca a vitória para afastar o prenúncio de uma má fase na temporada. Do outro lado, o Atlético-MG chega para o jogo com duas vitórias seguidas.