Doncic comanda e Lakers derrubam líder Thunder na NBA fora de casa

Ainda em busca da confirmação da vaga nos playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers mostrou força na noite deste domingo ao derrubar, fora de casa, o Oklahoma City Thunder, por 126 a 99. Luka Doncic comandou os visitantes na vitória sobre o líder da Conferência Oeste e dono da melhor campanha do campeonato até agora.

Os Lakers já estão garantidos no chamado pós-temporada da competição. Mas ainda não asseguraram o lugar nos playoffs - podem disputar o play-in, a repescagem para o mata-mata da NBA -, apesar de ocuparem o terceiro lugar da equilibrada Conferência Oeste. Para efeito de comparação, o lado Leste já definiu todos os seus classificados tanto para os playoffs quanto para o play-in.

Cada vez mais decisivo, Doncic comandou a equipe da Califórnia com seus 30 pontos. O astro foi o cestinha da partida. Austin Reaves anotou 20 enquanto LeBron James contribuiu com 19 pontos e sete assistências. Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander registrou 26 pontos e Jalen Williams marcou 16.

Os Lakers figuram no terceiro lugar do Oeste, com 48 vitórias e 30 derrotas. Apesar do revés em casa, o Thunder exibe a melhor campanha do campeonato. Líder do Oeste, soma 64 triunfos e 14 revezes. E já está assegurado nos playoffs, assim como o Houston Rockets, segundo colocado da conferência, com retrospecto de 52/27.

A 52ª vitória dos Rockets foi obtida também neste domingo, sobre o Golden State Warriors, por 106 a 96, na casa do adversário. O resultado, que acabou com uma série de cinco triunfos consecutivos dos Warriors, contou com um "double-double" de Alperen Sengun, autor de 19 pontos e 14 rebotes. Dillon Brooks registrou 24 pontos.

Pelo time da casa, Stephen Curry decepcionou a torcida ao anotar apenas três pontos, além de oito assistências. Foi a segunda pior performance do astro nesta temporada regular, levando em consideração os jogos em que estava bem fisicamente. Ele perdeu sete de oito tentativas de três pontos.

Sem Curry em uma noite inspirada, os Warriors foram liderados pelo reserva Buddy Hield, responsável por 20 pontos. Brandin Podziemski anotou 19. O brasileiro Gui Santos esteve em quadra por apenas três minutos e não pontuou. Em sexto lugar, os Warriors ainda não garantiram vaga nos playoffs. Mas já sabem que estarão na pós-temporada. Somam 46 triunfos e 32 derrotas.

Pela Conferência Leste, os líderes viveram sentimentos opostos no domingo. O Cleveland Cavaliers, líder da tabela, foi batido pelo Sacramento Kings por 120 a 113, em casa. Domantas Sabonis foi o cestinha, com 27 pontos a favor dos visitantes. Pelos Cavaliers, o destaque foi Donovan Mitchell, autor de 19.

Também jogando em casa, o Boston Celtics superou o Washington Wizards por 124 a 90. Payton Pritchard liderou os anfitriões, com 20 pontos. Justin Champagnie foi o maior pontuador dos Wizards, com 15.

Os Cavaliers ocupam o topo do Leste, com 62/16, enquanto os Celtics apresentam retrospecto de 58/20, na segunda colocação da conferência.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Oklahoma City Thunder 99 x 126 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 109 x 120 Toronto Raptors

Boston Celtics 124 x 90 Washington Wizards

Atlanta Hawks 147 x 134 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 113 x 120 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 120 x 109 San Antonio Spurs

New York Knicks 112 x 98 Phoenix Suns

Denver Nuggets 120 x 125 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 107 x 111 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 117 x 131 Chicago Bulls

Golden State Warriors 96 x 106 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Sacramento Kings

Miami Heat x Philadelphia 76ers