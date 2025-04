Textor provoca rival do Botafogo no Super Mundial: 'Time pequeno de Paris'

Dono das SAFs do Botafogo e do Lyon, da França, o dirigente norte-americano John Textor alfinetou o PSG antes do Super Mundial. A declaração foi veiculada pela DANZ francesa, de acordo com o jornal L'Équipe.

O que aconteceu

Textor menosprezou o PSG enquanto elogiou os outros dois rivais do Botafogo no torneio da Fifa. O Alvinegro carioca está no Grupo B e faz a sua estreia no dia 15 de junho, um domingo, contra o Seattle Sounders.

O Botafogo venceu o Brasileiro e a Libertadores para se classificar. Agora vamos jogar contra um time pequeno de Paris, um time histórico como o do Atlético de Madri e também o Seattle Sounders. Estou realmente ansioso por isso.

John Textor, à DANZ francesa, de acordo com L'Équipe

O clube brasileiro vai encarar o PSG na segunda rodada da chave. A partida está marcada para o dia 19 de junho.

Essa é mais uma provocação entre Textor e o PSG, que vivem relação tensa. Em fevereiro, um áudio vazado de reunião revelou que o dono do time parisiense, Nasser Al-Khelaifi, chamou o norte-americano de "cowboy". Em resposta, Textor foi ao clássico francês com um chapéu. Antes disso, eles já haviam trocado acusações.

O Botafogo virou a esperança do cartola para bater o time de Paris nesta temporada. O Lyon não vence o rival há dois anos e amarga a 5ª colocação no Francês, enquanto o PSG se sagrou campeão antecipado.