Roger comemora momento do Internacional e fala sobre disputa entre Valencia e Borré

Com uma ótima atuação e certa tranquilidade, o Internacional bateu o Cruzeiro por 3 a 0 neste domingo, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória aumentou a sequência de invencibilidade do Colorado, que não perde há 15 jogos na temporada. O técnico Roger Machado celebrou o momento que passa o time gaúcho.

"Desde o ano passado, é bom o momento coletivo que a gente vive. Mesmo trocando peças, a gente tem conseguido manter o nosso coletivo. Nesse momento do ano, ainda temos pouco tempo para trabalhar e mudar nossas estratégias. As características diferentes dos atletas que temos, além do tempo de trabalho que já somamos desde 2024, nos permite fazer trocas sem perder qualidade", analisou o Roger.

O treinador do Internacional falou sobre a disputa no ataque do Colorado, entre Valencia e Borré. Ambos marcaram diante do Cruzeiro, mas foi o equatoriano quem iniciou o jogo como titular.

"Enner conquistou o direito de ser titular em campo. Neste domingo ele é o nosso titular. Porém, o Borré também mostrou que pode ser titular, assim como foi até bem pouco tempo atrás", finalizou Roger.

Com a vitória diante do Cruzeiro, o Internacional chegou aos quatro pontos após duas rodadas do Brasileirão. O próximo compromisso do time gaúcho é nesta quinta-feira, quando recebe o Atlético Nacional-COL no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.