Recepção de 'herói' de Depay chama atenção da imprensa espanhola

A imprensa espanhola repercutiu a recepção de 'herói' feita pela torcida do Corinthians na chegada de Memphis Depay.

O que aconteceu

O atacante holandês desembarcou em São Paulo na madrugada desta quarta-feira (11) e foi recepcionado com muita festa pelos torcedores presentes no Aeroporto de Guarulhos.

"Memphis, recebido como um herói no Brasil", diz a manchete do jornal Mundo Desportivo, que acrescenta: "O atacante foi recebido como uma estrela no aeroporto".

"Furacão Memphis chega ao Brasil e a torcida enlouquece", estampa a manchete de outro jornal espanhol, o Marca, que completa: "Ele foi recebido por uma leva de torcedores extremamente empolgados".

O jornal Marca escreveu ainda que Memphis recebeu uma recepção 'digna de um jogador de sua estatura'.

Memphis defendeu dois times espanhóis na carreira: Barcelona, entre 2021 e 2023, e Atlético de Madri, seu último clube, entre 2023 e 2024. Ele ainda acumula passagens por PSV, Manchester United e Lyon.

Fiel 'enganada'

Antes de seu primeiro contato com os torcedores, Depay enganou boa parte da Fiel. Vários corintianos se reuniram e faziam festa no Terminal 3 do aeroporto, mas foram surpreendidos ao saberem, já por volta das 4h30 (de Brasília) da manhã, que o jogador desembarcaria em outro local.

O atleta, que não viajou em voo comercial, desceu em uma base aérea a cerca de 2 km de distância do aeroporto. Mas isso não impediu que muitos torcedores se deslocassem até o espaço para ver o novo reforço de perto.