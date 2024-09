Memphis Depay se encontra com membros da Gaviões e recebe 'cartilha'

O atacante holandês Memphis Depay foi recebido por membros da diretoria da torcida Gaviões da Fiel no Parque São Jorge, sede social do Corinthians.

O que aconteceu

Na tarde desta quarta-feira (11), Memphis esteve na sede do clube social foi recebido com sirene e se reuniu com diretores do Timão e membros da principal torcida organizada.

O atacante recebeu a "cartilha do jogador", criada pela Gaviões, que tem instruções de como um atleta da equipe deve se comportar, além de ser presenteado com a camiseta e o boné oficiais da torcida.

Depay chegou ao Brasil na madrugada desta quarta-feira, foi ovacionado pela torcida no Aeroporto Internacional de Guarulhos e causou grande comoção no local.

Antes da partida Corinthians x Juventude, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 21h (horário de Brasília), Depay deverá ser apresentado. A coletiva oficial acontecerá na manhã desta quinta-feira (12).