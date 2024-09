Santos: Bom início de Wendel ofusca veterano Willian Bigode

O atacante Willian Bigode é um dos artilheiros do Santos na Série B, com quatro gols marcados. No entanto, o atleta está perdendo espaço dentro do elenco santista, muito por conta do bom início de Wendel.

Recém-contratado pelo Santos, Wendel marcou o gol da vitória magra dos comandados de Fábio Carille sobre o Brusque, no último sábado (7). O atacante foi titular em todos os três jogos que disputou com a camisa do Alvinegro, deixando no banco o até então titular Furch.

Com Furch indo para o banco de reservas, Willian, que era o substituto imediato do argentino, está começando a ser a terceira opção de Carille no setor. Isso se tornou evidente contra o Brusque, quando Bigode jogou apenas quatro minutos.

Nos outros dois jogos em que Wendel foi titular, Willian não jogou. Contra a Ponte Preta o atacante permaneceu no banco de reservas. Já diante do Amazonas nem chegou a ser relacionado por conta de dores no joelho direito.

O que pesa a favor de Willian é sua versatilidade. Diferentemente de Furch e Wendel, que costumam jogar mais centralizados, Bigode pode servir como válvula de escape nas pontas.

Contratado no início da temporada, Willian possui vínculo com o Santos até o fim do ano. Ao todo, o camisa 27 soma 30 jogos e seis gols marcados com a camisa do Alvinegro.