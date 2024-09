Atlético-MG x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelas quartas da Copa do Brasil

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola para o confronto a partir das 21h45 (de Brasília).

Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em pleno Morumbis, o Galo chega para a decisão com a vantagem do empate. O Tricolor, por sua vez, terá que vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar à semifinal. O confronto será decidido nos pênaltis apenas se os paulistas vencerem por um tento de diferença.

Para conseguir a virada, o técnico Luis Zubeldía aposta no meia-atacante Lucas. O atleta se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quarta-feira, viajou com os companheiros e vai para o jogo. Ele estava defendendo a Seleção Brasileira durante a Data Fifa, nos compromissos pelas Eliminatórias. Inclusive, o camisa sete tricolor entrou em campo na derrota do Brasil para o Paraguai por 1 a 0, nesta terça, em Assunção.

Outro nome deste confronto é o do volante Bobadilla. Assim como Lucas, ele disputou o duelo entre brasileiros e paraguaios e foi relacionado para enfrentar o Atlético-MG.

O zagueiro Nahuel Ferraresi é desfalque. Após defender a Venezuela, o jogador chega em São Paulo nesta quinta-feira e, portanto, não vai para o jogo. Pablo Maia, Alisson, Moreira, Patryck e Ferreirinha seguem do DM e também são baixas.

Todavia, Zubeldía conta com os reforços do zagueiro Alan Franco, que estava suspenso no jogo de ida, e do lateral-direito Igor Vinícius, que aprimorou a parte física.

Além da classificação, o Tricolor Paulista busca afastar o prenúncio de uma possível má fase na temporada. A equipe perdeu seus dois últimos jogos, sendo o mais recente no último dia 1, contra o Fluminense.

Do outro lado, o Atlético-MG de Gabriel Milito tenta manter o bom retrospecto em casa na Copa do Brasil. O Galo ostenta uma série de 15 jogos de invencibilidade jogando em seus domínios pelo torneio. Ao todo, são 13 vitórias e dois empates.

Para conseguir a classificação, Milito também conta com o retorno de jogadores que serviram suas seleções na Data Fifa. Guilherme Arana (Brasil), Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile) reforçam o Atlético-MG.

O goleiro Everson e o atacante Paulinho treinaram normalmente com o grupo nos últimos dias e devem começar jogando. Os meias Alisson e Zaracho seguem no DM e desfalcam o Galo.

Diferentemente do São Paulo, o Atlético-MG vem de duas vitórias seguidas na temporada. Além do triunfo na ida das quartas da Copa do Brasil, a equipe mineira venceu o Grêmio de virada por 3 a 2, na Arena do Grêmio, no último dia 1.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 12 de setembro de 2024 (quinta-feira)



Horário: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Bernard e Guilherme Arana; Hulk e Paulinho.



Técnico: Gabriel Milito

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía