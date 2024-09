Pulisic marca, mas EUA sofrem empate contra Nova Zelândia em amistoso

Nesta terça-feira, os Estados Unidos receberam a Nova Zelândia no TQL Stadium, em Cincinnati, e empataram por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Christian Pulisic, enquanto Ben Waine deixou tudo igual.

Com o resultado, a seleção americana emendou o quarto jogo sem vencer (três derrotas e um empate). O último triunfo foi no dia 23 de junho, quando bateu a Bolívia por 2 a 0 na estreia da Copa América. Do outro lado, a Nova Zelândia completou o segundo confronto sem vitória. No último jogo, foi superada pelo México por 3 a 0, também em amistoso.

Os Estados Unidos retornam aos gramados no dia 12 de outubro (quinta-feira), diante do Panamá, novamente em partida amistosa. A bola rola às 22h (de Brasília), no Q2 Stadium. Dois dias antes, a Nova Zelândia encara o Taiti no VFF Freshwater Stadium, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.