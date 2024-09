Luan Peres treina pela primeira vez, e Santos se reapresenta de olho no América-MG

O zagueiro Luan Peres, recém-contratado pelo Santos, treinou pela primeira vez nesta terça-feira, em reapresentação do elenco no CT Rei Pelé após folga dupla. O Peixe iniciou a preparação para o próximo compromisso na Série B, contra o América-MG.

O retorno de Luan Peres ao Santos foi oficializado na última terça-feira. Após o anúncio, de acordo com apuração da Gazeta Esportiva, o zagueiro ficou na Turquia, onde atuava, por mais alguns dias para resolver questões pessoais. O defensor defendia o Fenerbahçe.

No entanto, a reestreia de Luan Peres pelo Peixe ainda não deve acontecer contra o América-MG. Ele vem de uma grave lesão no joelho, sofrida no ano passado, e participou de apenas três jogos na temporada anterior. Sua última aparição foi em um amistoso contra o Petrolul, no fim de junho deste ano. Portanto, o atleta deve levar algum tempo para readquirir o ritmo ideal.

De qualquer forma, a situação do zagueiro já foi regularizada pelo Santos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com isso, ele estará livre para estrear assim que reunir totais condições físicas.

Para o confronto contra o América-MG, o técnico Fábio Carille espera poder contar com o atacante gambiano Yusupha Njie. O atacante, contratado pelo Santos na última janela de transferências, treinou normalmente nesta terça-feira e vive expectativa de ser relacionado pela primeira vez.

Além disso, Carille volta a contar com o lateral direito JP Chermont, que estava servindo a Seleção Brasileira sub-20 e foi desfalque diante do Brusque. O atacante Pedrinho, poupado por uma inflamação na coxa, é dúvida.

Carille terá mais quatro dias para definir os 11 titulares contra o América-MG. O duelo, válido pela 26ª rodada da Série B, está marcado para acontecer neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

O Santos tenta retomar a liderança da Segunda Divisão, atualmente ocupada pelo Novorizontino. O Alvinegro Praiano ocupa a segunda colocação, com 43 pontos conquistados, um a menos que o líder.