Com gol de James, Colômbia vence Argentina e pode se tornar vice-líder das Eliminatórias da Copa do Mundo

Nesta terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Argentina visitou a Colômbia no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, e perdeu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Yerson Mosquera e James Rodríguez, enquanto Nicolás González diminuiu.

Com o resultado positivo, a Colômbia, que alcançou o 31º jogo sem perder (24 vitórias e oito empates), chegou na vice-liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo, com 16 pontos. No entanto, o Uruguai, que entra em campo nesta terça-feira, se encontra em terceiro lugar, com 14 somados. Já a Argentina perdeu a segunda partida e ficou estacionada com os mesmos 18 somados na ponta da tabela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

O próximo jogo da Colômbia será contra a Bolívia, pela nona rodada das Eliminatórias. A bola rola no dia 10 de outubro (quinta-feira), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto. No mesmo dia, a Argentina enfrenta a Venezuela, desta vez no Estádio Monumental de Maturín, às 20h (de Brasília).

O jogo

O primeiro lance de perigo saiu aos nove minutos, com Julian Álvarez. Mesmo sem ângulo, o centroavante argentino tentou a finalização, mas mandou para fora.

Aos 17, De Paul recebeu de Álvarez e, de primeira, bateu firme, mas por cima da meta.

Até que o placar foi aberto pelo colombiano Yerson Mosquera, aos 25 minutos da etapa inicial. James Rodríguez carregou e cruzou para o companheiro, que cabeceou de curta distância para o fundo das redes.

Já aos três minutos da etapa final, Nicolás González aproveitou a sobra, carregou, saiu cara a cara com Vargas e venceu o arqueiro colombiano.

Até que aos 15, Muñoz sofreu pênalti. Assim, James Rodríguez aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança com um bonito chute no alto para vencer Emiliano Martínez.