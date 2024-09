Com James protagonista, Colômbia se vinga da Argentina em jogo quente

Em tarde de muito calor e de James Rodríguez protagonista em Barranquilla, a Colômbia se vingou da final da última Copa América, venceu a Argentina por 2 a 1 em jogo quente e, além de encostar na líder das Eliminatórias Sul-Americanas, se manteve como a única invicta da competição que dá seis vagas na Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, a seleção de Néstor Lorenzo alcançou 16 pontos e assumiu, provisoriamente, a 2ª posição na tabela — o Uruguai pode retomar a posição ainda nesta terça (10). Os atuais campeões mundiais, por outro lado, estacionaram nos 18 pontos e seguem no topo da classificação.

As seleções voltam a jogar em outubro pelas Eliminatórias. A Colômbia encara a Bolívia fora de casa, enquanto a Argentina, também na condição de visitante, mede forças com a Venezuela.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi pouco veloz e teve a Colômbia mais eficiente com James garçom. Em meio ao forte calor de mais de 31° C, os mandantes marcaram com o zagueiro Mosquera após assistência na medida do ex-São Paulo. Os argentinos até esboçaram uma reação, mas a ausência de Messi dificultou as triangulações ofensivas até o intervalo.

Na etapa final, o embate ganhou emoção com James novamente no papel de protagonista: os visitantes empataram após passe errado do meia ex-São Paulo, que se redimiu e marcou pouco tempo depois em pênalti marcado com revisão no VAR. Os atuais campeões mundiais até ensaiaram uma reação, mas pararam em uma zaga atenta dos donos da casa.

Gols e destaques

Goleirão bugado. O jogo começou com Vargas protagonizando duas cenas, no mínimo, inusitadas: primeiro, o camisa 12 da Colômbia saiu da meta para socar uma bola e, atrapalhado pelo sol, acabou acertando Álvarez dentro da área — o árbitro considerou falta do argentino, que também disputava pelo alto. Pouco tempo depois, o goleiro recebeu recuo da zaga, se atrapalhou e contou com a sorte, já que o chute do adversário foi para fora.

James brilha, e Mosquera vai na rede. Os donos da casa abriram o placar aos 24 minutos com um toque de James Rodríguez: o ex-São Paulo iniciou o contra-ataque que acabou em escanteio fatal. Na cobrança, o meia tabelou com Arias e encontrou Mosquera, que subiu mais do que todo mundo e, já na pequena área, estufou as redes: 1 a 0.

Mosquera comemora gol em Colômbia x Argentina, duelo das Eliminatórias Imagem: REUTERS/Luisa Gonzalez

Calor castiga. Os mais de 31° C na tarde de Barranquilla atrapalharam o ritmo de jogo depois do gol: o árbitro Piero Maza até cedeu uma pausa para hidratação, mas os atletas das duas seleções não conseguiram engatar lances de velocidade até o intervalo. As principais tentativas saíram de maneiras alternativas: James tentou surpreender em falta, mas errou o alvo, e os argentinos apostaram, em vão, nos cruzamentos.

Empate sai em erro de James. A Argentina voltou para o 2° tempo mais ligada e acabou premiada ainda com 2 minutos de jogo em um erro de James. O meia tentou inverter o jogo em bola rasteira, mas errou a mira e viu Nico González ficar com a posse. O camisa 15 disparou pela esquerda, invadiu a área e superou Vargas: 1 a 1.

Nico González comemora gol da Argentina em jogo contra a Colômbia, válido pelas Eliminatórias Imagem: Gustavo Pagano/Getty Images

Pênalti e redenção do camisa 10. A Colômbia precisou de menos de 15 minutos para retomar a vantagem no placar em lance que contou com intervenção do VAR. Otamendi derrubou Muñoz dentro da área, mas Piero Maza optou por não marcar infração. O juiz, no entanto, foi chamado para checar a jogada na cabine e mudou de ideia. James pegou a bola e não deu chances para Dibu Martínez: 2 a 1.

Dibu Martínez, da Argentina, conversa com árbitro Piero Maza durante jogo contra a Colômbia Imagem: Andres Rot/Getty Images

Argentinos tentam, mas... O time de Lionel Scaloni se lançou ao ataque nos últimos minutos, mas parou em uma atenta — e dura — zaga colombiana. Lautaro teve a melhor chance já na casa dos 40 minutos, mas se enrolou na hora da finalização e acabou cometendo falta por atingir o rosto de Mosquera. Os mandantes, sem pressa alguma, mantiveram a vantagem no marcador até o apito final.

FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 2x1 ARGENTINA

Data e horário: 10 de setembro de 2024, às 17h30 de Brasília)

Competição: 8ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Montiel (ARG); Durán, Vargas (COL)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Mosquera (COL), aos 24 min do 1° tempo; Nico González (ARG), aos 2 min do 2° tempo; James Rodríguez (COL), aos 14 min do 2° tempo

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Mosquera (Cabal), Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Arias (Castaño) e James Rodríguez (Portilla); Durán (Córdoba) e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

ARGENTINA: Dibu Martínez; Montiel (Molina), Romero, Otamendi e Lisandro Martínez (Acuña); Enzo Fernández (Dybala), Paredes (Mac Allister), De Paul (Lo Celso) e Nico González; Álvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni