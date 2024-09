Corinthians: movimento anti-Augusto tem pacto para decidir novo presidente

O Movimento Reconstrução SCCP, que se mobiliza para tirar Augusto Melo da presidência do Corinthians, firmou um pacto para evitar racha no grupo: a escolha de um possível próximo mandatário só vai acontecer se o processo de impeachment prosperar.

O que aconteceu

Mário Gobbi, ex-presidente do clube e um dos porta-vozes do movimento, contou que o assunto é debatido nas reuniões para evitar que as "vaidades" individuais tomem conta do ambiente.

O que nós conversamos muito antes de firmar esse clube, fazer isso, foi não falar de nomes, que aí já começa a racha antes de ter um pacto de, o nome que aflorar, todos vão apoiar até o fim da gestão. Quando chegar o período eleitoral, aí cada um vai seguir o seu grupo político, mas a gente vai governar juntos até o fim da gestão. Agora, no período eleitoral, todos vão seguir os compromissos dos seus grupos políticos. Mário Gobbi, em entrevista ao UOL

Na opinião de Gobbi, a aprovação do impeachment será facilmente aprovada pelo Conselho Deliberativo. Na última quinta-feira (5), o grupo formado por 90 conselheiros, que se diz apartidário, oficializou a campanha "anti-Augusto Melo" em coletiva.

Eu vejo que o mais difícil passou. São 90 membros do Conselho que assinaram, isso representa um terço do Conselho. O processo está em andamento, agora se abriu para a defesa [do Augusto]. A decisão do presidente do Conselho [Romeu Tume Jr] foi um rito sumário, ou seja, o mais sério possível. Eu penso que pela conjuntura das coisas, eu estou otimista quanto a uma vitória no Conselho. Mário Gobbi

Porém, não há uma previsão do ex-presidente do clube para a etapa que contempla os votos da assembleia geral de associados. Todos os sócios do Parque São Jorge votam para eleger um presidente ou para destituí-lo.