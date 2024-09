Chegada de volantes pode virar problema para o São Paulo no longo prazo

O São Paulo contratou dois volantes na janela de transferências do meio de ano para tentar acabar de uma vez por todas com uma das principais carências de seu elenco na atual temporada: Marcos Antônio e Santiago Longo. Mas, a solução pode acabar se tornando problema para o Tricolor em alguns meses.

Com as lesões de Pablo Maia e Alisson, dupla de volantes titular, o São Paulo passou a utilizar com mais frequência Luiz Gustavo e Damián Bobadilla. Desta forma, o técnico Luis Zubeldía passou a ficar praticamente sem opções para o banco de reservas, contando com Giuliano Galoppo, que possui características mais ofensivas, e recorrendo até mesmo a Liziero, que recentemente voltou de empréstimo ao Yverdon, da Suíça.

Justamente por isso, o São Paulo, mesmo sem dispor de um grande orçamento para contratações nesta última janela de transferências, foi ao mercado e conseguiu contratar dois nomes, um vindo do futebol europeu (Marcos Antônio estava na Lazio, da Itália) e outro da Argentina (Santiago Longo defendia o Belgrano), ambos por empréstimo com opção de compra fixada.

A chegada de ambos é fundamental para que o São Paulo mantenha a competitividade ao longo de 2024, já que tem se dividido entre três competições. O problema é que em alguns meses a solução pode acabar se tornando problema para o Tricolor.

Atualmente, a dupla de volantes titular do São Paulo se recupera de duas graves lesões. Tanto Alisson quanto Pablo Maia só devem voltar aos gramados na próxima temporada, já que ainda estão realizando fisioterapia nas dependências internas do CT da Barra Funda. Porém, a partir de janeiro, o técnico Luis Zubeldía terá opções de sobra para exercer a função de volante.

Com todos recuperados, o São Paulo teria a partir de 2025 sete volantes: Alisson, Pablo Maia, Damián Bobadilla, Luiz Gustavo, Giuliano Galoppo, Marcos Antônio e Santiago Longo. Sem contar Jhegson Méndez, que ainda tem contrato com o Tricolor, mas está fora dos planos de Zubeldía, e o cria da base Felipe Negrucci, que ainda não atuou sob o comando do treinador argentino e acabou voltando para o sub-20.

É verdade que Santiago Longo e Marcos Antônio possuem contrato por empréstimo com opção de compra fixada, no entanto, caso correspondam às expectativas, ambos poderão ser adquiridos e acabar deixando o elenco do São Paulo com um número de opções além do necessário para a vaga de volante.