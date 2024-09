Time Brasil embarca nesta quinta-feira para a disputa da fase final de grupos da Copa Davis

O Time Brasil BRB já está a caminho da Itália para a disputa da fase de grupos das finais da Copa Davis. Nesta quinta-feira, a delegação embarcou rumo a Bolonha, onde enfrenta anfitriã e atual campeã, além de Bélgica e Holanda. Os jogos acontecem de 10 a 15 de setembro, são válidos pelo Grupo A e estão previstos para iniciarem às 10h (de Brasília).

Esta é a primeira vez do Brasil nesta fase da competição - desde o novo formato, em 2019. Se terminar em primeiro ou segundo lugar, a equipe ainda avança à fase final, marcada para 19 a 24 de novembro, em Málaga, na Espanha.

Nesta fase da competição, o Brasil estará representado por Thiago Monteiro, número 75 do ranking ATP, Felipe Meligeni (nº139), João Fonseca (nº160), além dos duplistas Rafael Matos (34° no ranking de duplas da ATP) e Marcelo Melo (nº38).

Ao falar dos confrontos, o capitão do Time Brasil BRB, Jaime Oncins, ressaltou o alto nível dos adversários, mas destacou a confiança dos brasileiros. "Sabemos que é um grupo difícil, com alguns dos principais tenistas do mundo, mas estamos otimistas. Vamos chegar com um bom tempo de antecedência para iniciar os treinos e nos prepararmos da melhor maneira possível", pontuou.

A equipe deve chegar nesta sexta-feira à cidade italiana para iniciar a preparação. Presente nas quartas de final do ATP Challenger de Gênova, no mesmo país, Monteiro deve encontrar os colegas após o torneio.

A competição começa na terça-feira (10), mas a estreia do Time Brasil BRB acontece só na quarta-feira (11), contra a Itália, do número 1 do mundo Jannick Sinner. Também fazem parte da equipe Lorenzo Musetti (nº18), Luciano Darderi (nº37), Andrea Vavassori (número 9 no ranking de duplas da ATP) e Simone Bolelli (nº10).

Já na quinta-feira (12), será a vez dos brasileiros enfrentarem a Holanda. Fazem parte da delegação Tallon Griekspoor (#40), Botic van de Zandschulp (nº74), Jesper de Jong (nº128), além dos duplistas Wesley Koolhof (nº14) e Robin Haase (nº58).

Encerrando a fase de grupos, o Time Brasil BRB joga contra a Bélgica, representada por Zizou Bergs (nº80), Joris De Loore (nº211) Sander Gille (35oº do ranking de duplas da ATP) e Joran Vliegen (nº35).

Esta é a primeira vez que o Brasil disputa a atual fase da Copa do Mundo do Tênis. O caminho até o feito inédito iniciou em fevereiro de 2023, quando a equipe venceu a China, por 4 a 0, pelos playoffs do Grupo Mundial I. Depois foi a vez de bater a Dinamarca, por 3 a 1, com vitória de Thiago Monteiro sobre o então número 4 do mundo, Holger Rune, no país escandinavo.

Já neste ano, os tenistas brasileiros selaram a vaga para as finais contra a Suécia, por 3 a 1, com duas vitórias de Monteiro, além de uma nas duplas, com Rafael Matos e Felipe Meligeni.

Veja datas e horários (de Brasília) dos jogos do Brasil na Copa Davis:

11/09 (quarta-feira), às 10h: Time Brasil BRB x Itália

12/09, às 10h (quinta-feira): Time Brasil BRB x Holanda

14/09 (sábado), às 10h: Time Brasil BRB x Bélgica