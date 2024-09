Amigo de Galoppo, reforço do São Paulo estreou tarde e é cão de guarda

Do UOL, em São Paulo

Santiago Longo era um nome desconhecido do futebol brasileiro até o início da semana, quando foi anunciado como novo reforço do São Paulo. O volante argentino tem 26 anos e chega por empréstimo ao clube do MorumBis.

Quem é ele?

É velho conhecido de Galoppo. Longo e o seu novo colega de equipe foram vizinhos no município de Freyre, em Córdoba. Os amigos jogaram juntos em um time local quando eram crianças.

Estreou tarde no futebol profissional e é cão de guarda. O volante atua como um protetor dos zagueiros e sai pouco ao ataque. Ele jogou nas categorias de base do Belgrano e fez seu primeiro duelo no elenco principal somente em 2020, quando já tinha 22 anos.

Volante participou de reconstrução do Belgrano no Campeonato Argentino Imagem: Reprodução/Instagram/Belgrano

Participou de reconstrução. Ele ganhou espaço em um dos momentos mais difíceis da história de seu ex-clube, que atuou na 2ª divisão nacional entre 2020 e 2022.

Há duas temporadas, atuou como titular na campanha que deu o acesso (e título) ao time de Córdoba. Longo continuou como um dos pilares do elenco na elite argentina e, em alguns embates, ganhou a braçadeira de capitão.

Tomou poucos cartões e somou só uma lesão. Foram apenas 20 amarelos em 143 partidas pelo Belgrano, média de menos de 0,2 cartão por jogo — não há registros de expulsão. Sofreu apenas uma lesão, muscular, entre julho e agosto deste ano.

Ganhou homenagem. A equipe se despediu do jogador com um vídeo mostrando alguns momentos de sua trajetória com a camisa celeste.