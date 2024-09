Seleção: laterais começam temporada sem espaço e somam 27 minutos em campo

A confiança de Dorival sobre os laterais que estiveram com a seleção brasileira na Copa América parece inabalável — pelo menos foi o recado que ele deu ao inicialmente convocar os mesmos quatro nomes da posição para os jogos pelas Eliminatórias.

Só que a atual falta de protagonismo nos clubes da dupla que terminou a Copa América como titular serve de alerta. E trata-se justamente dos que jogam no exterior.

Danilo e Wendell começaram a temporada como reservas de Juventus e Porto, respectivamente. Juntos, eles somam aproximadamente meia hora em ação nas primeiras três rodadas dos campeonatos e Itália e Portugal. Juntos, ambos somam 27 minitos em campo na atual temporada. O jogador do Porto atuou por 22 minutos, enquantoo o atleta da Juventus somou apenas cinco.

Em contrapartida, os laterais do futebol brasileiro — William e Guilherme Arana — são nomes cruciais para Cruzeiro e Atlético-MG atualmente.

Lateral? Zagueiro reserva

Danilo foi o capitão da seleção na Copa América e já vinha jogando como zagueiro na temporada passada. Agora, na reformulação da Juventus sob o comando de Thiago Mota, ele está no banco porque a dupla central titular é formada por Gatti e Bremer — este, preterido por Dorival na lista atual.

Desde o fim das férias, Danilo só foi a campo nos minutos finais da vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Verona: entrou aos 40 minutos do segundo tempo.

Sem espaço na zaga, Danilo ainda vê a Juventus dando chance para jovens laterais. O titular é um estreante cria da base: Nicolò Savona, de 21 anos, que até fez seu primeiro gol no profissional contra o próprio Verona.

Improvisação de um atacante

No Porto, Wendell vive cenário inusitado. Chegou a flertar com transferência, mas ficou. Só que tem sido reserva de Galeno, que originalmente é ponta e está improvisado na lateral esquerda. Wendell e Galeno chegaram a ser convocados juntos para a seleção em março, já com Dorival.

Nas três primeiras rodadas do Campeonato Português, entrou só em um jogo, já no segundo tempo, faltando 22 minutos para acabar o tempo regulamentar.

Na Copa América, Guilherme Arana começou como titular, mas Wendell ficou com a vaga inicial nas três partidas subsequentes.

Quem joga no Brasil está voando

Na comparação com os jogadores que atuam no Brasil, é natural a diferença na sequência de jogos desde a última vez que a seleção esteve reunida.

Após a Copa América, Arana somou 12 jogos no Atlético-MG, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ultimamente, virou capitão do time.

Do outro lado, William tem 11 jogos — contando a partir do retorno dos convocados à Copa América. Ele foi chamado nesta data Fifa para substituir o lesionado Yan Couto, que tinha sido chamado inicialmente por Dorival e também participou da competição de seleções mais recente.

O primeiro jogo do Brasil na data Fifa atual é contra o Equador, nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, em Curitiba. Semana que vem, o adversário é o Paraguai, fora de casa.