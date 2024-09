Disney+ lança documentário sobre história e carreira de Guga Kuerten nas quadras de tênis; saiba detalhes

Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, tinha apenas 8 anos quando seu pai faleceu. Numa conversa com o técnico Larri Passos, pouco antes de sua morte, Aldo Kuerten selou o destino de um dos maiores atletas da história do esporte nacional. É com esse início que 'Guga por Kuerten', nova série documental do Disney+, passa a contar a história do brasileiro que surpreendeu o mundo ao vencer o Grand Slam francês, ocupando o 66º lugar no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).

A nova produção terá estreia no próximo dia 10 de setembro (terça-feira), data de aniversário de Guga Kuerten. E, ao completar 48 anos, o ídolo brasileiro das quadras revive sua jornada como atleta. Com direção geral de Eddie Vogtland e direção de episódios de Décio Matos Jr. e Billy Castilho, a série traz desde a infância de um improvável gênio do tênis até o duro momento de sua despedida do circuito profissional, forçada por uma série de lesões que limitaram sua performance.

"Olhando tudo isso hoje, com profundidade, tempo e carinho, acabei descobrindo muitas coisas novas e parece inacreditável. São tantos acontecimentos, tantas pessoas envolvidas que me traz um orgulho gigantesco da nossa trajetória", comentou Guga, como é conhecido pelos brasileiros.

Ao longo de cinco capítulos, o espectador é convidado a reviver os grandes momentos do brasileiro que conseguiu vencer as lendas americanas Andre Agassi e Pete Sampras e se tornar o tenista número um do mundo, e também recordar os períodos mais difíceis da carreira do atleta.

Guga e familiares, além do técnico Larri Passos que passou a ser um pai para o atleta, contam os bastidores e as histórias que transformaram o tenista brasileiro em um ícone do esporte.

Além deles, jornalistas e atletas participaram das gravações. Entre os tenistas, aparecem na série as lendas mais recentes, caso de Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal, além de grandes nomes que dividiam o protagonismo nas quadras ao lado de Kuerten, como Fernando Meligeni, Marat Safin, Yevgeny Kafelnikov e Alex Correja.

Durante sua trajetória, Gustavo Kuerten teve mais de 400 vitórias e 28 títulos, somando o circuito de simples e duplas, e foi eternizado no Hall da Fama do tênis em 2012. Com apenas 20 anos, conquistava de forma inédita Roland Garros, em 1997. Título que voltou a defender em 2000 e 2001. A série documental relembra esses grandes momentos, mas não deixa de lado a relação especial do atleta com sua mãe, Alice, sua avó, Dona Olga, e seu irmão, Rafael. E lembra, claro, de Guilherme Kuerten, seu irmão caçula que conviveu com paralisia cerebral e faleceu em 2007.