Reforço do Santos, Laquintana soma só dois jogos nos últimos dois meses

O Santos correu atrás de reforços na reta final da janela de transferências. Para o ataque, o clube contratou Ignacio Laquintana. O atacante estava no Red Bull Bragantino, mas não vinha sendo aproveitado pelo técnico Pedro Caixinha.

O uruguaio soma apenas duas partidas nos últimos dois meses. São cerca de 56 minutos em campo. Ele foi acionado nos acréscimos do empate de 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, pela Sul-Americana, no dia 17 de julho, e foi titular na igualdade de 2 a 2 com o Vasco, em 3 de agosto, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na temporada, Laquintana entrou em campo 27 vezes, sendo 10 como titular. Além disso, são duas bolas na rede e nenhuma assistência.

O atacante, aliás, não participa de um gol desde o dia 17 de abril, quando marcou no triunfo de 2 a 1 do RB Bragantino sobre o Vasco. Desde então, são 10 partidas sem contribuir.

O novo reforço do Santos começou a carreira no Defensor Sporting, do Uruguai, onde realizou 68 jogos e marcou oito gols. Na sequência, vestiu as cores do Peñarol, também do seu país natal. Por lá, foram 72 aparições, oito bolas na rede e uma assistência.

Em 2023, então, foi contratado pelo Red Bull Bragantino. Foram 31 partidas e dois gols pela equipe brasileira.

Laquintana costuma atuar pelo lado direito do campo, setor carente no atual elenco do Peixe. O técnico Fábio Carille ainda não encontrou um titular absoluto. Otero é quem mais atua na posição e tem a concorrência de Pedrinho e Weslley Patati, que está de saída.

O Santos volta a campo no sábado, quando visita o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Joinville a partir das 16 horas (de Brasília).